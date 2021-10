KÕIK BEEBI TOITUMISEST! Millal lisatoitu anda ja kas laps vajab vett? 

Lapse valmisolekut hakata sööma tahket toitu iseloomustab võime iseseisvalt kindlalt istuda ja teadlikult käsi suu juurde tuua, piimahammaste lõikumine ja keele sirutamise refleksi hääbumine – see on vajalik tahke toidu suunamiseks suuõõnest neelu. Lisaks hakkavad umbes samal ajal ammenduma põnni kaasasündinud rauavarud ja hoolimata emapiimas sisalduvast hästiomastatavast rauast tekib vajadus seda muu söögiga juurde saada.

Putru on lihtsam valmistada, kui teravili on helveste või jahu kujul. Kuna esialgu on toidukogused küllalt väikesed (üks teelusikatäis päevas), ei vaja beebi lisajooki, sest rinnapiim katab vedelikuvajaduse. Kindlasti ära paku imikule magusaid mahlu, sest need põhjustavad värskelt lõikunud hammastega suule suurenenud kaarieseriski.