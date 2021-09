EMAD MURRAVAD PEAD: kui palju taskuraha tuleks lapsele anda? 

Evelin on andnud lapsele taskuraha juba nii kaua, et ei mäletagi, millal see alguse sai. Kui laps oli pisem, oli ka summa väiksem. Praegu saab Evelini 14aastane tütar taskuraha 10 eurot nädalas. „Taskuraha kulutab ta, millele vaid tahab. Selle eest ostab ta peamiselt arvutimänge. Samuti käib kodulähedases toidupoes ja ostab – ma ilmselt ei taha teadagi, mida! Magusat ja krõpse tõenäoliselt,“ sõnab Evelin.