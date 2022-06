EKSPERDID SELGITAVAD: millal peaks alustama lapse ujumisõpet? Kuidas tagada ohutus?

Ujume koos ujumiskooli juhataja Julia Kurbat ütleb, et eri riikides on heakskiidu saanud erinevad ujumisõppe metoodikad. „Kui vaatame Eesti poole pealt, siis Ujumisliit on soovitanud nii kooliujumises kui ka üleüldiselt õpime ujuma metoodikat. Selle järgi ei kasutata hõljumist parandavaid abivahendeid. Erinevates oludes õpetatakse erinevalt. Mõnikord ei ole madalat basseini, et saaks last ilma abivahenditeta õpetada. Siis on parem kasutada abivahendeid kui üldse mitte midagi õpetada.“ Abivahendeid kasutades võib aga laps ekslikult arvata, et oskab ujuda ning seetõttu ohtu sattuda. Kurbat nendib aga, et mõnikord peavad ka treenerid vastavalt olemasolevatele tingimustele metoodikat kohandama.