Tahad, et su laps oleks edukas? Pane talle geeniuse nimi! 

Lapse sündides on meil kõigil lootus, et ükskõik, kas meie lapsest saab arst, õpetaja, jurist või kes iganes, et ta oleks edukas. Samal ajal kui vanemad teevad kõik, et oma laste unistusi toetada, võib rolli mängida ka nimevalik. EduBirdie.com on välja uurinud, milliseid nimesid geeniustele kõige rohkem pannakse, et saaksid juba sündimise hetkest oma lapse edule kaasa aidata!