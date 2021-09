Appi, laps on jälle nohune! Miks see nii on? 

Doktor Christine Cumminsi sõnul jäävad väikelapsed kuus kuni kaheksa korda aastas nohusse. Millal see juhtub, sõltub sellest, kui palju nad on mikroobidega kokku puutunud – see tähendab, kas nad käivad lasteaias ning nende vanemad õed/vennad koolis.

Cumminsi sõnul on väikestel lastel ebaküps immuunsüsteem ja neil pole veel välja kujunenud immuunsust paljude tavaliste mikroobide vastu. See on ka põhjus, miks nad nii tihti nohuseks jäävad.

Kui lapsed on juba piisavalt vanad, tasub neile pidevalt meelde tuletada, et käed ei käi näos. Ka lapse õige toitumine aitab kaasa külmetushaiguste vältimisele – näiteks värsked köögi- ja puuviljad, tailiha, kala.

Uuringud on näidanud, et see, mida laps sööb, võib otseselt mõjutada nahka ja mikrobioomi. Suhkur ja töödeldud toit avaldavad negatiivset mõju mikrobioomile. Ent usinast kätepesust ja tervislikust toitumisest hoolimata on täiesti normaalne, et väikelapsed on aastas mitu korda nohused.

„Külmetushaigused„ on lihtsalt osa täiskasvanuks saamisest ja immuunsüsteemi kasvamisest. Meie keha on loodud sellega toime tulema,“ sõnab Cummins.

Korralik kätepesu