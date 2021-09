Laps ei armasta puu- ja köögivilju? Peida need toidu sisse ära! 

Jahedamad ilmad ning vähem päikest tähendab, et enda kehale tuleb eriti vitamiinirikast ja kosutavat toitu pakkuda. Lastele ei ole aga puu- ja köögiviljad tihtipeale kõige meelepärasem kõhutäide. Toitumisnõustaja Kärolin Vallimäe jagab tervislikke retsepte, kus tervislikud viljad on toidu sisse ära peidetud ning mille seast leiavad enda lemmiku nii supi- kui ka magusasõbrad.

Toitumisnõustaja Kärolin Vallimäe sõnul on kiirel perioodil mõistlik toit tööle või kooli kaasa teha, et vältida kiusatust osta poes müüdavat valmistoitu. „Kiireks kaasahaaramiseks mõeldud valmissöök seisab kaupluse soojaletis pikka aega ning kaotab seetõttu palju vitamiine ja toitaineid. Hoopis tervislikum ning taskukohasem on valmistada söök kodus,“ selgitas Vallimäe. Ta lisas, et kodukoka parimaks sõbraks köögis on mitmeotstarbeline köögikombain, millega saab kiirelt valmistada väga palju erinevaid toite.