VÄRSKE EMA PIHTIMUS: „Appi! Ma pole pärast lapse sündi mehega kordagi seksinud, sest ma lihtsalt ei jaksa!” 

„Ühel beebide playdate’il (mängupäeval – toim.) sõbrannadega tuli välja, et ma olen ainus, kes pole pärast lapse sündi mehega veel uuesti seksinud. Sõbrannad ei suutnud uskuda, et me pole juba varsti pea aasta seda teinud,” kirjutab veebruaris esmakordselt emaks saanud Laura.

„Ma ei saa aru, kust teised selleks aja ja energia võtavad. Vahel oleme mõlemad mehega tujust nii ära, et kumbki ei taha teist nähagi, rääkimata millestki intiimsest. Teinekord kui isu oleks ja tuju on ka vastav, ei ole lihtsalt energiat. Ma lähen meelega enne meest magama, et saaksin korralikult ja sügavalt uinuda, enne kui tema norskama tuleb. Kuidas inimesed kellel lapsed on seda teevad?" küsib ta.

Laura tunnistab, et lisaks väsimusele häirib teda ka asjaolu, et laps magab samas toas. „Sõbrannad soovitasid küll dušiall või köögis kiire kähkukas teha, aga kui on mu uus esimene kord, siis ma tahaks seda nautida. Ükskord me olime juba asjakallal aga laps hakkas läbi une vigisema ja võib arvata, et isegi kui oleks üritanud uuesti, ei saanud sellest asja, sest mehel oli rong niiöelda läinud.”'

„Mees väga ei ürita ka. Samas ma ei saa seda talle ka pahaks panna. Istun diivanil, mugin iga õhtu šokolaadi. Ükskord kui ta näitas initsiatiivi, ütlesin kohe, et jääb ära. Ma olin nii karvane, et tundsin ennast nagu ahv,“ tunnistab Laura.

„Ütlen ausalt, me vahime õhtuti kumbki eri ekraanist oma lemmik sarju netflixist, siis lähen mina magama ja tema tuleb hiljem järgi. Ma olen nii väsinud päevast, et ma ei viitsi enam kaisutadagi. Ma lihtsalt tahan rahus magada ja puhata!”