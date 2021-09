KONTAKTÕPE TEKITAB STRESSI? 10 märki, mis viitavad sellele, et su lapsel on raske kooliga uuesti kohaneda 

„Uuesti koolidesse naasmine võib tõesti lastele stressi valmistada ja nad pole selle olukorraga enam harjunud, kuid kindlasti tuleks meeles pidada, et sellise olukorraga harjumine võtabki natuke aega ja see on täiesti normaalne,“ selgitas Samsungi digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte. „Oluline on, et vanemad oleksid sellest teadlikud ja toetaksid last selles etapis – lapsega tuleks avatult rääkida, kuulata ta muresid ja olla üleüldiselt temaga kontaktis. Nii on üldse võimalik märgata, et kui mingit probleemid tekivad.“