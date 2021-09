EMA PIHTIMUS: „Ma armastan oma lapsi väga, aga...” 

„Ma igatsen vahel seda vaba voli minna ja tulla, kui mina tahan. Ma ei mõtle seda, et lähen kodust ära jumal teab kauaks. Vaid astuda uksest välja ja minna lihtsalt rahus kasvõi üksi sööma, siis kui mul tuju tuleb, planeerimata. Või vedeleda terve päeva voodis ja vahtida koos kaaslasega Netflixi ja tellida toitu,“ kirjutab Mairis. „Aga kui sul on kolm last, siis sa ei vedele KUNAGI voodis ega vahi oma lemmiksarju.“