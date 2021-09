Sündisid selle aasta esimesed kolmikud 

Lapsed on vanemate Liina ja Madise jaoks juba pikalt oodatud perelisa.

Kolmikud sündisid perre raseduse 34. nädalal; Anni kaalus 2,4 kg, Anna ligi 2,3 kg ja Iti 2,1 kg.

Ema Liina sõnul tuli uudis kolmikute perre lisandumisest ootamatult, kuigi lapsesaamine oli juba pikka aega planeeritud. „Natuke ikka lootsime, et vähemalt üks oleks poiss! Umbes 10. rasedusnädalal kinnitas arst, et oodata on ikkagi kolme pisikest printsessi,“ räägivad ema ja isa lapseootusest.

Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku ämmaemandusjuhi Vivian Arusaare sõnul sünnib aastas Eestis kolmikuid tavaliselt 1-3 paari. Kolmikute sünd on tavalisest erilisem ja et see ime saaks sündida, on vaja ka tavapärasemast paremat meditsiinilist valmisolekut.

„Sündinud kolmikud on kenasti ja suuremate probleemideta kohanenud ning kosunud. Kolmikute sünd on alati seotud suuremate ohtudega, tuleb võtta päev korraga ja jälgida olukorda, mis võib tihti muutuda. Ema rasedus ja sünnitus peavad olema korrektselt jälgitud. Kindlasti on oluline sünnitusmaja valmisolek nii aparatuuri kui personali näol - kui lastel on kohanemisraskused, saab neid aegsasti abistada. Seetõttu on kolmikute sünd mõeldav ainult haiglas, kus on olemas piisavalt vastavate oskustega naiste- ja lastearste ning ämmaemandaid, samuti laste intensiivraviõdesid - sünnib ju samaaegselt kolm väikest last,“ selgitas Arusaar.

„Kaksikud Anni ja Anna sündisid tegelikult ühe minuti sees, aga riik siiski nõuab, et kahe lapse sünd ei oleks kirjas ühe ja sama minuti sees – tulevikus on siis tütarde vahel oodata vaidlusi, kumb on ikkagi vanem,“ naeravad Liina ja Madis.

Kolmikute esimene elunädal on haiglas möödunud kiirelt. Peale sündi on beebid kosunud koos ema ja isaga sünnitusjärgses perepalatis. „Õnneks ei ole suuremaid probleeme ette tulnud ja sünnitusjärgne taastumine on mul endal läinud ka üpris hästi. Kõik ämmaemandad, õed ja arstid on olnud väga toetavad ja alati abi pakkunud,“ kommenteeris ema Liina. „Oleme siin hästi hoitud!“