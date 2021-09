Häiritud ema: „Kes see saadab lapse sünnipäevale, ümbrikus 50 eurot?!" 

„Isegi, kui mõne pere jaoks ei ole see mingi raha, võiks jääda laste sünnipäevaraha ikkagi normaalsetesse piiridesse. Tuleks mõelda, et enamustes peredes pole see normaalne. Või küsi sünnipäevalapse vanematelt üle, kas on okei nii palju raha kinkida!“ on Merike siiani ärritunud, sest nüüd tahab tema poeg trennikaaslasele ka 50 eurot kinkida.