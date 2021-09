MOERÖÖGATUS VÕI LÄBIMURRE LASTE HARIDUSES? Beebiviiplemine aitab mõista lapsi juba päris beebieast 

Foto: Unsplash

Kolm aastat tagasi avanes Eesti lastevanematele justkui salalaegas ehk võimalus aru saada mida nende isegi nooremad kui aastased järeltulijad tahavad. Nimelt hakati Eesti lapsi viiplema õpetama. Kui muidu hakkavad lapsed 1-aastaseks saamise ajal lausuma esimesi sõnu nagu „emme„ ja „aitäh“, siis need lapsed oskavad viipeid kasutades justkui paarikümment. Üle 500 lapse vanemad usuvad, et lahendus beebist arusaamiseks on viipekeel. Kas see on järjekordne moeröögatus või läbimurdega laste hariduses, uuris „Pealtnägija“.