Pole laupäevaks plaane? 8 üritust, mida värskes õhus koos perega ette võtta 

4. 28. Tõrvaaugu metsa- ja matkapäev Türi vallas

Metsapäeval on avatud suur seenenäitus Eesti metsade tuntumate, aga ka eriskummaliste seeneliikidega. Seenekorjamise nippe jagab rahvale seenetundja Külli Kalamees-Pani. Näituse kõrval on avatud ka metsatööriistade muuseum, kuhu on kokku kogutud kõik eelmise sajandi suurmeistrid, alustades kahemehesaest, lõpetades nostalgilise družba saega.