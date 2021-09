VANEMAD ARUTAVAD: kui palju võiks lastele raha kinkida? Mida sünnipäevarahaga teha tohib? 

Kahe poisi ema Mari sõnul on tema mõlemad lapsed väga sünnipäeva-lembelised. „Olen uurinud teiste vanemate käest, et okei on praegu panna ümbrikusse 15 eurot. Ma olen lisanud ilusa kaardi ja võib-olla veidi kleepekaid. 20 eurot panime väga heale sõbrale. Parima sõbra korral aga oli teada kindel asi, mida ta tahtis, ja selle me talle ka Ameerikast tellisime – 10 euroga,“ sõnab Mari. „Inflatsioon on olnud 7 aastaga kuskil viis eurot . Kui vanem poeg alustas lasteaiaga, oli ümbriku sees 10 eurot. Nüüd on siis 15,“ võrdleb ta ajas sünnipäevakingi maksumuse muutumist.