ÄRRITUNUD EMA: „Millal mul on piisavalt lapsi, et see kedagi ei huvitaks?! Kahega ei lõppe küsimused kolmandast, neli last olla juba titevabrik.“ 

„Sellest on nii palju räägitud! Miks inimesed ikka veel aru ei saa, et see ei ole nende asi. Enne ei lõpeta keegi, kui näkku ütled, et sul on olnud kaks rasket raseduse katkemist!“ sõnab Marie. „Ja siis, kui lõpuks sünnib see väga kaua oodatud laps, hakkab kohe sama jutt otsast peale! Kas ma võin natukene aega olla ema sellele ühele lapsele, enne kui kõik hakkavad mingist mängukaaslasest rääkima?“ on naine ärritunud.