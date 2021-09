Maruvihane ema: „Miks pean alati mina haigete lastega koju jääma? Miks on meeste töö alati tähtsam?“ 

„Mu mees on meie lastele väga hea isa! Nad teevad pühapäevahommikuti koos pannkooke, ta käib nendega õues, mängib, möllab – ühesõnaga isa, nagu üks isa olema peab. Aga! Miks on nii, et kui lapsed haigeks jäävad, pean mina alati leidma viisi, kuidas teha tööd kodukontoris või võtma haiguslehe? Miks on minu töö vähem olulisem kui tema oma?” on Mariann häiritud. Isegi kui ta on mehega püüdnud sellest rääkida, ei saa ta sealt ühtegi päris vastust.