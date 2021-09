EI MINGIT BEEBIBUUMI! Koroonapandeemia mõju: pooled naised loobusid rasedaks jäämise katsetest 

Kui mõned oletasid, et pandeemia toob kaasa beebibuumi, pole seda siiski veel juhtunud. Selle asemel on näiteks Suurbritannias üleriigiline sündide arv langenud. 2020. aastal sündis seal 142 000 last vähem kui 2019. aastal.

New Yorgi ülikooli Langone’i meditsiinikeskuse teadlased küsitlesid 2020. aasta aprillist kuni augustini 1179 New Yorgi naist nende rasestumiskavatsuste kohta enne pandeemiat ja selle ajal. Tulemustest selgus, et rohkem kui kolmandik neist, kes enne mõtlesid rasedaks jäämisele, on need plaanid praegu maha matnud. Pooled neist, kes enne üritasid aktiivselt rasestuda, ei ürita seda enam. Mõned on loobunud plaanist saada uus laps.

Kuigi paljud spekuleerisid, et pandeemiast tingitud kodune eluviis toob endaga kaasa beebibuumi, on varajased andmed leidnud vastupidist ja näiteks USAs on sündimus langenud.

„Meie tulemused näitavad, et esialgne Covid-19 puhang on pannud naisi mõtlema oma pere laiendamise peale ja mõnel juhul vähendanud plaanitud laste arvu,” ütles uuringu juhtiv autor dr Linda Kahn.

See on tema sõnul järjekordne näide pandeemia võimalikest pikaajalistest tagajärgedest, mis ei ole nii ilmselge kui tervislikud ja majanduslikud mõjud.