TEADLASED HOIATAVAD: lapseootel naised peaksid piirama paratsetamooli kasutamist 

Rasedad naised peaksid paratsetamooli võtma ainult arsti ettekirjutusel, otsustasid teadlased. Eksperdid kardavad, et odav valuvaigisti võib takistada lapse arengut emakas. Kümned uuringud on seostanud seda aktiivsus-tähelepanu häire, autismi, tüdrukutel kõne viibimise ja IQ vähenemisega.

Taani teadlased, kes tõendeid üle vaatasid, väitsid, et paratsetamool võib loote arengut takistada. Üleskutses nõustusid teadlased, et tulevased emad peaksid ravimit tarvitama võimalikult väikese annusena võimalikult lühikese aja jooksul.

Vaja on täiendavaid uuringuid, et põhjalikult uurida, kuidas USAs atsetaminofeenina tuntud ravim võib mõjutada loote arengut. Samas ütleb Ühendkuningriikide rahvuslik tervise agentuur, et paratsetamool on raseduse ajal ohutu, kirjeldades seda kui tulevaste emade esimest valikut valuvaigistitest.