LAPS EI SÖÖ? Kuus põhjust, miks see nii võib olla 

Kuigi see võib tunduta totter, on tegelikult väga oluline, et lapsel oleks õige söögitool. See tähendab, et tema jalad on toetatud ja põlved saavad moodustada 90kraadise nurga. Kui laps on söömise ajal õiges asendis, saab ta kogu oma tähelepanu ja energia söömisele suunata.