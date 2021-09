Koroona läbipõdenud emad annavad rinnapiimaga antikehi ka beebidele! 

Ameerikas läbiviidud uuringust selgus, et antikehad püsisid rinnapiimas 10 kuud. Kuigi imikud on suhteliselt kaitstud viirusega nakatumise eest, vajab 10 protsenti nakatunutest endiselt haiglaravi. Rinnapiima antikehi saab kasutada täiskasvanutele uue koroonaravi väljatöötamiseks, vahendab Daily Mail.

Teadlased kogusid koroonast paranenud 75 naise annetatud piima ja uurisid neid viirusevastaste valkude suhtes. Nad leidsid, et 88 protsendil neist olid positiivsed antikehad, mis takistavad viiruse levikut hingamisteedesse. Praegu tehakse täiendavat tööd, et näha, kas immuunsus kandub rinnapiima kaudu edasi ka pärast vaktsineerimist.

Valminud on ka uuring, millega leiti, et rasedad, kes on end vaktsineerinud, kaitsevad seeläbi kõhubeebit.