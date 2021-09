Üksikema mure: „Kuidas ma peaksin uue kaaslase leidma, kui eksmees kiusu pärast lapsi ei hoia?” 

„Iga kord, kui on tema nädalavahetus lapsi hoida ja ta kuuleb, et mul on mingid plaanid, tühistab ta kokkuleppe. Või räägib lastele, et võiks emme ka kampa võtta, ning mul on lastele nii raske ju öelda, et ma ei tule, kui neil silmad säravad peas. Ja lastel on ju tore, kui saavad mõlema vanemaga koos aega veeta. Aga ma tean, et see on vaid nende isa kius!” on Kristi vihane.