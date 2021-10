AASTAAEGADE MAAGIA: kas teatud kuudel sündinud lapsed on elus edukamad?

Paljud inimesed usuvad astroloogiasse – loevad hommikul oma horoskoopi või teevad veebis teste, et näha, mida tähemärk nende kohta ütleb. Kuid kas aastaaeg, mil sündinud oleme, mõjutab tegelikult ka meie elu? Paljud uuringud näitavad, et teatud aastaaegadel sündinud lapsed on teistest tervemad, õnnelikumad ja edukamad.