MUUTUSTE AEG! Katy Perry emadusest: „Hormoonid on... päris huvitavad.“ 

„Ma pole tõepoolest kunagi teadnud, mis on tingimusteta armastus. Ilmselgelt mu ema tundis seda minu vastu, aga ma polnud seda kunagi tegelikult kogenud, kuni sain oma lapse,“ sõnas Perry. Hittloo „Teenage dream“ esitaja tunnistab, et olles ise mänguline ja tehes sellist kunsti, on hämmastav, kuidas isegi 30ndates eluaastates suudab ta lastega suhestuda ja suhelda.

Perry propageerib ka teadlikkuse tõstmist kliimamuutuste kohapealt ja võitleb abordiõiguste eest. Just tütar Daisy on tema suurimaks inspiratsiooniks muutuste loomisel. „Ma mõtlen talle ja sellele, et kui ta on 36aastane, milline see maailm välja näeb. Ja kas ma olen saanud kaasa aidata selle loomisele.”