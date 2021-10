VALEL ON LÜHIKESED JALAD! Millal tohib lastele valetada ja olukorrad, kus seda KINDLASTI teha ei tohiks! 

Lapsed tajuvad rohkem, kui me arvame, ja saavad aru, kui nende vanematega on midagi lahti. Nii et kui proovite neile öelda, et teie ja teie partner armastate endiselt teineteist, ent tegelikult on suhe läbi, ei usu lapsed teid nagunii, Rääkimata sellest, et see võib anda neile valelootuse, et teie kaks saate kunagi veel kokku

4. ÄRA VALETA – teise vanema kohta

Kui su partner ja laste teine vanem on läinud pere juurest ära ja ta on sinu jaoks sama hästi kui surnud, tuleks lastega ikkagi aus olla, kui nad tema kohta küsimusi esitavad. Kui ta peaks kunagi laste ellu tagasi tulema, on parem, kui sa pole tema kohta neile valetanud.

5. VALE ON LUBATUD – jõuluvana

Kuigi me kõik tahaks saada au kinkide eest endale, võime ju lastele öelda, et on üks punane valge habemega mees, kes kinke teeb. Miks? Sest jõuluvana aitab arendada kujutlusvõimet ja hoida nende maailma mõnda aega veel rikkumatuna. Sama kehtib ka hambahaldja ja lihavõttejänku kohta.

6. VALE ON LUBATUD – köögiviljade kohta õhtusöögis

Kui tegemist on köögiviljade peitmisega oma lapse toidu sisse, siis see vale ei kahjusta kedagi. Tegelikult on see nende enda tervise huvides.