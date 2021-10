Vanemlus Minister Signe Riisalo avameelselt : „Mul pole olnud oskust täisperekonda koos hoida, nii et olen jäänud mõlemat last kasvatama üksinda." Liisi Seil , täna 10:25 Jaga: M

GALERII

Signe elutoa ja köögi vahele on riputatud kiik, mis meeldib nii lastele kui ka täiskasvanutele. „See ei ole siin ainult tütre pärast, kuigi talle see väga meeldib ja me valisime selle koos. Kiik on lihtsalt tore detail ja tekitab näiteks mõlemasse tuppa ühe istekohta juurde,“ ütleb ta. Foto: Martin Ahven