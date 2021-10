4 lihtsat viisi, kuidas lapse kõnele kaasa aidata 

Kes meist ei tahaks, et lapse kõne tuleks lihtsalt ja loomulikult. Ent ka sel juhul saab vanem teha omalt poolt palju – kasvõi selleks, et rikastada lapse sõnavara. Vaata, millised on neli lihtsat asja, millega lapse kõne arengule kaasa aidata – ja ühegi jaoks pole vaja logopeedi.