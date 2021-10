Lasteaiatöötajad unustasid verehüübimatusega mudilase tundideks üksinda bussi. Trauma pole aastatega möödunud 

JÄI TUKKUMA: Hemofiiliahaige viieaastane laps unustati lasteaia ekskursioonilt naastes bussi. Pilt on illustratiivne.

Kolm lasteaiatöötajat ja bussijuht ei märganud eksursioonilt tagasi sõites, et viieaastane poiss on magama jäänud ega väljunud bussist koos teistega. Lapse ema sõnul oli ime, et tundideks bussi jäänud poisiga ei juhtunud saatuslikku õnnetust: verehüübimatusega laps kannatab sageli ninaverejooksude käes, mis võivad tekkida ka nuttes.