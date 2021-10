Lapsed ei kuula sõna? 3 põhjust, miks see nii on 

Vahel tundub, nagu lastel oleks valikuline kuulmine. Kui mitu korda olete öelnud, et „Palun söö taldriku kohal!“ või „Väikevenda pole ilus togida!“? Ilmselt miljon. Miks on aga nii, et lapsed ei tee meie öeldust väljagi? Family Friendly HQ on kirja pannud mõned põhjused.

1. Nad ei näe maailma nagu meie

Maha läinud piima limpsimine laualt nagu kiisu ei ole laste jaoks mingi probleem. Nad lihtsalt ei näe laual peituvaid pisikuid ega tea, kuidas tsiviliseeritud inimene käitub. Põhimõtteliselt ei näe nad maailma nagu meie (täiskasvanud). Seega, kui hüüame õhtul ühel hetkel „magama!”, ei tee keegi sellest välja, sest nemad on enda fantaasiamaailmas ja ehitavad alles kindlust.

2. Nende aju areneb endiselt

Meie lapsed ju kasvavad ja õpivad. Ajuosa, mis teeb otsuseid, alles areneb. Läheb veel aega, et nad hakkaksid meid kuulama, nii nagu me tahame – nad lihtsalt ei oska veel. See aeg tuleb teismeea jooksul.

3. Nad on kõigest inimesed

Ükskõik, kas see meeldib meile või mitte, on lapsed samasugused nagu me isegi. Olgem ausad, kellele meeldiks, kui kogu aeg keegi teine tema eest otsustab ja ette kirjutab, mida peab ja tohib teha?