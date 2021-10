UURINGUD: beebi kaka sisaldab mikroplasti 

Uute uuringute kohaselt leidub beebi kakas mikroplasti. New Yorgi ülikooli meditsiinikooli pilootuuringus testisid teadlased kolme vastsündinu, kuue imiku ja kümne täiskasvanu kakat kahte tüüpi plastide – polüetüleentereftalaadi (PET)ja polükarbonaadi – suhtes, vahendab Parents.com.

Nad leidsid mikroplasti kahe vastsündinu proovist ning kõigist imikute ja täiskasvanute omadest. PET kontsentratsioon oli imikute väljaheites kõrgem täiskasvanute omadest.

Imikud ja väikelapsed puutuvad kokku mitmesuguste mänguasjade ja närimisleludega. See on ka üheks põhjuseks, kuidas imikud plastikuga kokku puutuvad – nad uurivad asju ka neid suhu pannes. Varasemad uuringud on näidanud, et mikroplasti leidub ka platsentas. See viitab, et mikroplast satub inimese vereringesse.

Mis on mikroplast?

Mikroplast on väikesed plastosakesed meid ümbritsevas keskkonnas. See on ülemaailmne probleem. Need osakesed ei põhjusta mitte ainult keskkonnareostust, vaid satuvad ka meie toidu ja vee sisse, jõudes seedetrakti. Pole teada, kas see seedetrakti kahjustab. Ent mõned katseklaasi- ja loomkatsed on näidanud, et mikroplast võib põhjustada erinevaid põletikke ja rakkude kahjustusi. Siiski on vaja teha rohkem uuringuid.

Mida saavad teha lapsevanemad?

Plast on meie elus ja kodudes nii levinud, et seda on võimatu täielikult vältida. Kuid on mõningaid asju, mida saab vanem siiski teha.