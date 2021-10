VALID BEEBIKÄRU? 11 punkti, millele tähelepanu pöörata 

Kärusid on mustmiljon erinevat. Kuidas peaks varasema kärutamiskogemuseta eelistama ühele teist? Mida on üldse oluline silmas pidada? Kas kõige kallim on alati kõige parem? Mom.com on kirja pannud 11 punkti, millele tähelepanu pöörates on seda valikut kergem teha.

1. Turvalisuse hinnang – olulised on korralikud pidurid ja et su pisikesel maailmaimel oleks seal turvaline. Erinevate testide tulemustega saab tutvuda internetis.

2. Kas see sobib su elustiiliga – tasub arvestada, kas sõidad igapäevaselt bussiga või oled autoinimene. Bussiga liigeldes on oluline, et saaksid käruga mugavalt peale ja taas maha ning jaksaksid seda vajadusel tõsta.

3. Kas sellel on head arvustused – tagasiside annab sulle aimu, millised on käru head ja vead. Kui inimesed leiavad sellel ainult puudusi, ei ole ilmselt mõtet oma raha raisata.

4. Kui suur on su eelarve – võti on valida turvaline ja sinu elustiiliga haakuv käru, mis mahub sinu eelarvesse. Kui rahaga pole priisata, tundub mõttetu soetada mingi eriversioon, mis maksab hingehinda.

5. Millised on teie tulevikuplaanid – kui see on esimene laps ja ilmselt soovite veel lapsi, tasub kindlasti investeerida veidi rohkem ja osta vanker mõttega, et see teenib mitut last. Lisaks kui plaanite väikese vanusevahega lapsi, tasub vaadata käru, kuhu saab ühe lisaistme juurde panna.

6. Millised on lisavarustuse vidinad – keegi ei mõtle sisseehitatud kõlareid. Ent kui käruga tulevad kaasa näiteks istumisosa turvakaar või topsihoidja, on see suur pluss.