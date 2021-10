AH ET VIIEAASTANE LAPS EI OSKA JOOSTA? Te ei paranda rasvumisepideemiat vanemate solvamisega. Tahate head nõu? 

Suurendage positiivseid üleskutseid liikumisele. Tehke nii, et inimesed tahaks kooli või tööle tulla jala või rattaga. Arendage selleks kergliiklusteid. Looge sportimisalasid. Häid liikumisaktsioone.

Palun lõpetage viimaks ometigi ära see süsteem, et koolikehaline peaks kuidagi tootma tipp-sportlasi! Või et trenn peaks neid välja sõeluma! Tulevaste tippude leidmiseks peaks olema täiesti omaette süsteem, kuid see ei tohiks olla rahvaspordist! Ja rahvasporti ei tohi kuidagi halvustada, nagu meil alatasa juhtub.

Iialgi ei tohiks halvustada last, kes on ülekaaluline ja ei saa kehalises hakkama või näeb veider välja. Pole midagi kurvemat, kui inimene ei julge sporti teha, sest tal on kogemus, kuidas tema keha mõnitatakse.

Üritage olla kaasavad, et ka need, keda siiani põlglikud nimetate paksukesteks, rasvunuteks, lootusetuteks tahaks tulla oma kookonist välja. Öelge, et liikumises on kõik kehad võrdsed ja head. Et igaüks saab leida endale sobiva liikumise ja et igaüks on selles võitja.

Lõpetage toiduga ähvardamine. Pakkuge häid, turvalisi, tuntud maitseid, mis on vähekalorilised. Lapsed on väga konservatiivsed oma valikutes. Pakkuge neile maitseid, mida nad tunnevad, aga lahjemal kujul. Köögivilju annab nii paljude lastelemmikute sisse ära peita.

Täiesti kurjast on toidu patuseks tegemine! Ja siis veel juurde sageli toimuv – „premeeri“ end toiduga. See tekitabki ebaterveid söömisharjumusi. Preemia ei tohiks olla kunagi tort, nii nagu juhtus mu lapse koolis, kui nad spordipäeval võitsid (muideks, tema ei söönud, sest talle tort ei maitse).

Õpetage lapsed süüa tegema. Tooge rohkem nimekaid kokkasid lastele kokkama. Staaride koostatud tervislikud menüüd on väga populaarsed olnud.

Rääkige ausalt dieeditööstusest. Paljud nö imedieedid, millega teismelised end piinavad on väga, väga ohtlikud tervisele. Anoreksia ja ortoreksia on kasvavale organismile väga ohtlikud. Kiire kaalulangetus toob kaasa ainevahetuse segipaiskamise ja hilisemad kaaluprobleemid. Ma olen ise selle hea näide.