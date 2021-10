Pahane lapsevanem: hooldekodu ei pea ehitama koolistaadionile!

TÖÖ KÄIB: Kopad on maas ja masinad mürisevad, lapsed ja ümbruskonna elanikud kooli staadionil tervisesporti enam teha ei saa. Foto: Aldo Luud

„Põlva ei ole New York. Koolihoone läheduses on piisavalt kohta, kuhu saab hooldekodu rajada kogu ümbruskonnale olulist staadioni hävitamata,“ ei saa Põlva Kooli hoolekogu liige aru valla otsusest hooldekodu kaks hoonet rajada just õppeasutuse staadionile.