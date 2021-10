REAGEERISID ÜLE? Väga tähtis on osata lapse käest vabandust paluda! 

Ruckstaetter tõdes oma uuringutega alustades, et vanemate ja laste vabandusi on varem hämmastavalt vähe uuritud, kirjutab New York Times. Ruckstaetter küsitles doktoritöö jaoks 327 lapsevanemat ja leidis, et neil, kes regulaarselt oma laste ees vabandasid, olid tugevamad kiindumussuhted.

Vabandada on raske. Kui sa oled oma sõnade või tegudega lapse tundeid riivanud, ära ignoreeri sellest tulenevat stressi. „Öelge need sõnad, et „ma eksisin“,“ sõnab doktor. Vabandama ei pea aga piiride seadmise pärast. Näiteks kui olete keelanud lapsel süüa enne õhtusööki küpsiseid ja ta selle pärast põrandal nutab, ei saa sina midagi teha. Kui aga sina reageerid mingis olukorras üle, siis mine ja vabanda!

Kuidas aga õigesti vabandada? iMOM.com on kirja pannud neli punkti, millest lapse ees vabandades lähtuda tuleks.

1. Paluge vabandust tingimusteta

Tingimusteta vabandus keskendub meie vastutusele. See peaks kõlama umbes nii: „Ma käitusin valesti ja mul on kahju!“ Me tunnistame, et eksisime, ega süüdista oma last. Tingimuslik vabandus kõlab umbes nii: „Mul on kahju, aga kui sa poleks mind...“

2. Paluge andestust

Kui andestust pole antud, peame seda paluma. Pärast vabandamist peaksime ise paluma oma lapsel meile andestada.