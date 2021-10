LAPSED ON KODU PEEGEL! 10 asja, mida nad vanemate puhul jälgivad ja jäljendavad 

Kas tuleb tuttav ette: laps katkestab sind hommikusöögilauas poolelt lauselt, sest sa räägid täis suuga! Miks? Sest sa oled talle öelnud, et nii ei ole viisakas! Lastel on kombeks meid õpetada, kui teeme midagi, mis läheb vastuollu sellega, mida oleme neile õpetanud.

Nüüd tuleb raske küsimus: kas sa tahad olla eeskuju, keda tasub järgida? See on asi, millele enamik vanemaid ei mõtle.

Võta hetk ja mõtle, millised on need asjad sinu elus, mida sa tahaksid, et sinu laps oma käitumisse üle võtaks. Kui sa ise ei muutu, ei tee seda ammugi su laps. Lapse käitumise muutumine algab sinust endast. Mark Merrill on kirja pannud mõned asjad, milles lapsed meid jäljendavad.