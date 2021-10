PIISAS ÜHEST KIRJAST! Puudega lapsega ema saab nüüd hõlpsamalt poes käia: „Igaühel peaks olema võimalus omale meeldiva lõhnaga seepi valida.“ 

„Meil on uskumatult palju inimesi oma erivajadusega lapsega nelja seina vahel,“ ütleb liitpuudega lapse ema Maarja Krais-Leosk, kes võitleb selle eest, et see nii poleks. Tema initsiatiivil on ühe Eesti suurima poeketi ostukärude valikus nüüd ka sellised, mis võimaldavad puudega laste vanematel muretult ostelda.