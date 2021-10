BEEBI ON VAJA ÜLES ÄRATADA? 4 nippi, mis sellele kaasa aitavad 

Kuidas seda aga teha? Unist beebit on söötmiseks ärkvele saada tihti keeruline. Fatherly on kirja pannud mõned nipid, mis võivad kaasa aidata. Ent esimene ja kõige olulisem reegel on, et ärge äratage last, kui see pole hädavajalik!

1. Looge kunstlik päikesetõus

Kellele meeldiks ärgata selle peale, et laetuli pannakse plaksti! põlema ja silmad tuleb lahti teha. Liiga terav valgus pimestab neid ja nad ei tahagi silmi lahti teha. Niisiis, kõige parem oleks kui saaks valgust reguleerida. Soovitatav on alustada veidi varem, et beebil oleks aega ärkamiseks.

2. Vahetage mähe

On pea ilmvõimatu, et uinakust ärganud lapsel pole vaja mähet vahetada. Seega, kui sul on vaja laps üles saada, alusta mähkmevahetust juba tema magamise ajal. Tõenäoliselt muudab selline väntsutamine ta und ja õige pea ta ka ärkab.

3. Tee müra

See ei tähenda, et võta potid-pannid ja hakka trummi mängima. Laula beebile või kasvõi räägi temaga. Beebi jaoks on see nagu rahustav äratuskell.