EMA PIHTIMUS: „Kui su voodis magab kaks last, tuleb seksida vannitoas, aga peldikuharja vahtides kaob igasugune kirg!" 

„Alguses magas kaisus esimene laps ja sellest polnud midagi. Kui sündis teine, proovisime esiklast korra oma tuppa magama panna. Ent ta ei tahtnud ja tundus ebaaus, et tema peab väikese õe pärast nüüd eraldi magama. Lisaks on tal nii suur lähedusvajadus ja ta ütleb, et tahab meie juures olla. Ma ei taha lapse turvatunnet kuidagi õõnestada, aga...” on Lydia tegelikult olukorrast natukene häiritud.

Nüüd magab tema ja mehe vahel kaks last. Mõlemad nagu meritähed, kes vanemaid jalgadega selga togivad. „Ma ei ole viis aastat normaalselt maganud. VIIS AASTAT! Ja millisest sekselust me räägime! Kui su voodis magab kaks last, siis tulebki seksimiseks ja intiimsusteks kasutada vannituba, aga kui kõik korrad leiavad aset vannitoas, kaob õige pea igasugune romantika. Peldikuharja vahtides kaob igasugune kirg! Mis on romantilisest sellisel seksil?“

Lydia enda mõistus on otsas ja ta loodab, et aitab aeg. „Unenõustajat me proovisime. Aga kui laps lihtsalt ei jää oma tuppa magama ja teeb silmad kohe lahti, kui ma püsti tõusen ta voodi äärelt, siis ma ei suuda oma last niimoodi traumeerida. Ükskord ta ei julgenud mulle öelda, et on üleval, kui ma ära läksin. Kuulsin mitu tundi hiljem, kuidas ta oma voodis nuuksub. Ta polnudki magama jäänud vahepeal, aga ei tahtnud mind kurvastada sellega, et meie voodisse tuleb. Kuidas sa siis ütled lapsele, et ära tule?” on Lydia ideed otsas.