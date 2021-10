NUTT, NAER ja RAEV | Peldikusse uppuv kass ehk Lugu sellest, kuidas ühes peres kiirtoidukettide lasteeinetest terveks raviti  

„Minu lapsed ei tea midagi laste einetest ega ka kiirtoidukettidest. Me tavaliselt teeme ise kodus süüa. Seekord aga kasutasin seda viimase hetkes hädas ära, et laps laseks ilusasti ninast võtta PCR-testi,“ räägib lapsevanem.

Lapse vanemad aga hakkasid naerma. „Ma pole tegelikult kiirtoiduketi peale pahane, ma saan neist aru – mingid udupead, ei tutvu leluväljapanekuga, küsivad autosid, no saagu siis uppuv kass. Olen hoopis siiralt rõõmus, et rohkem kiirtoidukettidesse meil asja pole – laps ütles, et mitte iial ei tohi sinna minna. Mis on tegelikult ju väga tore.“