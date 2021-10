Nördinud isa: „Miks naine minuga need lapsed sai, kui ma ei oska tema arust isegi s**ast peput õigesti pesta?!” 

„Meil on kaks last ja ma pean ennast väga heaks isaks. Mulle meeldib oma lastega aega veeta ja ma tahan seda teha. Mind pole vaja selle eest tunnustada ega kuidagi esile tuua seda, et küll ma ikka olen hea isa. Normaalne isa peakski panustama sama palju kui ema, aga siin tulevad sisse emade enda loodud käärid!“ on Madis ärritunud, kuna tema sõnul ootavad naised, et mehed panustaksid nendega sama palju, aga õigus oleks justkui ainult emadel.

„Keegi ei kujuta ju ette, et mõni isa läheks ema õpetama, kuidas last hoida, kuidas tõsta, kuidas mähet vahetada või perset pesta. Aga miks naine minuga need lapsed sai, kui ma ei oska tema arust isegi s**ast peput õigesti pesta?!“

„Näiteks, kord kui laps tõbine oli ja naine välja läks, tuletas ta enne meelde, et õhtul tuleb rohtu võtta. Väljas olles kirjutas veelkord, et enne magama minekut peab laps kindlasti rohtu võtma, ja hommikul küsis ka veel üle, kas rohi ikka sai võetud. Kas ma tundun tõesti nii loll, et mind tuleb sada korda üle kontrollida?“ on Madis nördinud. Lisaks loetleb ta veel üles mitu korda, kus naine on tulnud teda õpetama, kuidas mingeid asju lastega teha tuleb.

„Aga miks ei või olla nii, et minul on omad tavad ja meetodid lastega olles ja temal omad. Mina ei lähe teda õpetama, kuidas pudrule moosi panna, aga tema tuleb ütleb mulle küll, et ma pean tegema silm-silm-nina-suu, muidu lapsed ei söö. Aga minul söövad! Teeme tavalised täpid ja söövad!“