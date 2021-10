„Squid Game“ on su lapse lemmik? Kuidas see tegelikult teda mõjutab? 

„Kuulsin pealt, kuidas mu 11aastane laps rääkis, et on miski väga lahe „Squid Game“. Uurisin järele ning mul hakkas väga õudne. See on sama hea, kui rahvastepallis sõpru surnuks visata, kummikeksus end nööridega ära kägistada või jumal teab mis veel,“ kirjutab murelik ema. „Rääkisin oma lapsega veidi surmast ja lollidest mängudest. Ta õnneks ütles, et saab aru, et see on rumal mäng, ja enam sellega ei tegele. Ma loodan,“ sõnab ta. Aga kuidas siis oma last sellest sarjast ja selle mõjudest hoida?