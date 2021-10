MIS ON HALB VANEMLUS? 7 märki, mis sellele viitavad 

Lisaks viitavad vanemad sageli, et just tänu nende „kasvatusele“ on laps nii edukas, rahaliselt või professionaalselt, ent sellega ignoreeritakse psühholoogilisi arme, mis on lapsele jäetud. Hoopis lapsed vajaksid tunnustust, et nad on kasvanud, hoolimata sellisest „vanemlusest“.