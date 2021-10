PÕNEV PÖÖRE! Kuidas jõudis Enno Tammer elu esimese lasteraamatu loomiseni? „See sündis, sest meie maakodu ahjust tuli tainas välja!“ 

Mis siis aga juhtus? „Mamma ehk abikaasa Tiina püüdis küpsetada jõulukringlit. See pidi olema kulinaarne üllatus. Muidu heal küpsetajal-vaaritajal läks sedapuhku midagi aga väheke nihu. Jõulukringli tainas paisus ja kerkis ülemäära ning näis, et ahju see enam ära ei mahu,” meenutab Tammer seda, kuidas lugu päriselus alguse sai.