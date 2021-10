KEHV KAKAGRAAFIK?! Kuidas ravida beebit, kellel on kõht kinni? 

Värske vanemana oodatakse alati lapse igat naeratust, aga pööratakse tähelepanu ka igale pisemale nurinale. Kuid on veel üks asi, millele tuleks tähelepanu pöörata, ja see pole kaugeltki nii meeldiv kui naeratus. See on beebikaka! Parents.com räägib beebide kõhukinnisusest lähemalt.

Atlanta lastearsti Jennifer Shu sõnul on beebi regulaarne kakamine tõenäoliselt märk sellest, et ta keha saab piisavalt toitu ja kõrvaldab ülejäänu. Seega kui laps ei kaka, siis võib tekkida mure – ja see on täiesti arusaadav. Mis siis on aga beebi kõhukinnisuse sümptomid, põhjused ja kuidas seda ravida?

Imikute kõhukinnisuse tunnused

Oluline on meeles pidada, et imikute „kakagraafik” võib olla väga erinev. Mõne jaoks on normaalne kakada pärast igat söögikorda, teine võib kakada nädalas korra või harveminigi. See kõik on normaalne, kui see on sinu beebi puhul tavapärane.

Stanfordi ülikooli meditsiinikooli pediaatria professori Jane Mortoni sõnul on just regulaarsus rinnapiimatoidul imikute puhul võtmesõnaks ning kõhukinnisuse üheks tunnuseks on väljaheide, mis on väikeste savipallide moodi. Ent rinnapiimal olevatel lastel esineb kõhukinnisust äärmiselt harva.

Kui päevakorda jõuab aga lisatoit püree näol, peaks vanemad olema valmis selleks, et muutub nii sagedus, vorm kui ka kaka värv. Kui kuni neljakuused lapsed kakavad keskmiselt kolm kuni neli korda päevas, siis tahke toiduga alustades väheneb see umbes korrale päevas, sest toit liigub soolestikus aeglasemalt.

Üks peamisi kõhukinnisuse märke, olenemata kas beebi on rinnatoidul või saab kunstpiima, on see, et beebi pole mitu päeva heledat, kollast (mitte tumepruuni või rohelist värvi) kakat kakanud. Siis võib olla midagi valesti. Tavaliselt on see seotud sellega, et laps ei saa piisavalt süüa.