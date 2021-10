EMA PIHTIMUS: „Inimene on inimesele hunt, aga miks on üks ema teisele…. ma ei teagi, šaakal?“ 

Kuigi Marise sõnul leiab gruppidest ka palju toetust, on hulk emasid, kes on kõiges nii radikaalsed, et ükskõik, mida sa teed, kõik on valesti. „Mul on hea meel, kui mõni ema suudab oma lapsi kasvatada, nii et teeb kõike õigesti. Aga see, kui sa teed teisi maha iga asja pärast, mis pole kirjas sinu täiusliku lapsekasvatuse juhendis, ei ole ka päris normaalne!“