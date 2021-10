Võrgubeebi päevik | Esmaraseda pihtimused: olen alati unistanud emarollist 

Kui ma juunikuus oma rasedustestile kaks triipu sain, siis kaotasin esimeseks 15 minutiks kõnevõime. Nutsin ohjeldamatult oma elukaaslase kaisus ja proovisin aru saada, miks ma ometi rääkida ei suuda. Sel hetkel võttis kogu mu keha üle suur hirmutunne: kuidas ma tean, et minust saab hea ema? Kas mul on talle päriselt materiaalselt piisavalt pakkuda? Kas ma ikka olen valmis? Siinkohal olgu mainitud, et lapsuke oli meil täiesti planeeritud ja ma teadsin millesse end mässin... või siis ei teadnud ka.