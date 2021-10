SÕJAJÄRGSETE LASTE MÄNGUD: mängimiseks kõlbasid ka kommipaberid, sitikad ja isegi ehtne kuulipilduja 

Ehkki päris relvadega mängimine oli keelatud, tegid teismelised sõjamoonaga ikkagi asja. 1939. aastal sündinud Mart mäletab sõjatehnika koju tassimist senini: „Mul oli Maximi kuulipilduja, suur, vedasin viis kilomeetrit metsast koju. Käisime ju esimese-teise klassi poistena Vasula metsas püsse ja püstoleid toomas. Meil elas majas üks miilits, kes viis vahel ära – küsis, et poisid, teil nüüd relvi on jälle, no anna, ma viin paar tükki ära. Meievanused ei tee relva käsitsemisel mitte ühtegi viga!“