ERIVAJADUSTEGA – JÄRELIKULT KÕIGIL JALUS?! Ema pahandab: koolil on savi, kui läbipõlenud õpetaja solvab minu autistlikku last. Süüdi jääb laps 

„Ma ei liialda – alates lapse eripära selgumisest saati olen tundnud, kuidas mu laps käib erivajadustega laste aitamisele mõeldud intuitsioonidele närvidele. Et prouadel oleks märksa kenam omakeskis suuri sõnu teha, kui tegelikult erivajadustega lapsi aidata, võtta selle nimel kuskilt suuri projektirahasid ja palku, et enda olemine põnevaks ja mõnusaks teha. Minu laps pigem segab neid,“ sõnab kahe lapse ema Mare (emade nimed on muudetud, et vältida kooli ja õpetajate suhtumise muutumist lastesse ja tagakiusamist), kelle autistlik laps on määratud väikeklassi. Naise sõnul oli selle klassi leidmine tõeline kadalipp, sest ükski kool polnud lapsest huvitatud. „Viimaks ometi saime ühe võimaluse sõna otseses mõttes augusti keskel.“