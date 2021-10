EMA VALUSALT AUS PIHTIMUS: „Kui ma oleksin teadnud, et kahe väikese lapsega on nii raske, poleks ma teist last saanud!” 

„Suurem on ise veel nii väike, et ei saa midagi aru. Pisem on alles kolmekuune. Muud ei olegi, kui hommikust õhtuni mähkmevahetus, pudrulõugade ja piimavuntside puhastamine, kakapesu, magamapanemine, lohutamine ja kõigele sellele taustaks üks lõputu ootamine, et saabuks õhtu. Ja kui ma päris aus olen, siis ma ootan iga päev, et järgmised kaks aastat juba läbi saaks!” kirjeldab Kristel.

Kui ta peaks täna uuesti otsustama, kas saada kaks last väikese vanusevahega, siis ta enam seda ei teeks. „See on nii raske ja see pole kummagi lapse suhtes aus. Ma ei tea, kuidas teised sellega hakkama saavad. Ja need, kes ütlevad, et see on seda väärt – no ma ei tea! Ma ei näe veel seda. Võibolla ma tagantjärele mõtlen kunagi teisiti, aga praegu on argipäev nii raske, et mu viimane mõte enne uinumist on „kestaks see öö igavesti“.“

Kuigi abikaasa on väga toetav, on Kristeli sõnul sellest siiski päeva lõpuks vähe kasu: „Ta ärkab hommikul ja läheb tööle. Tuleb õhtul, aga ma ei saa talle kahte last visata ja kodust minema tõmmata. Ja kuhu ma lähen? Siis hakkame koos lastega toimetama. Need kaks õhtust tundi, mis me koos lastega tegeleme, ei vähenda seda päevast hullumaja. Öösel olen ikkagi ju mina valves. Mina ei saa öelda, et mul on vaja puhata, et hommikul värskena tööle minna. Kuigi olgem ausad, tahaksin ka kordki hommikul heas tujus ja puhanuna lastega päeva alustada.”