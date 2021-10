PAANIKAS EMA: Pelgasin, et mu laps suhtleb pedofiiliga! Tegelikkus aga võttis jalad nõrgaks 

Ühes väikeses linnakeses elava pereema Mariannega just nii juhtuski. Tema 12-aastane poeg Kaarel on väga seltsiv noormees. Tal pole raskusi uute sõprade leidmisega, kuid eriolukorras on see raske, sest trennid on kinni ja kool pooleldi distantsil. Veebis on Kaarlil luba vabalt ringi vaadata, keelatud on vaid relvamängud.