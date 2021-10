KAS ISAD ON OODATUD? | Vaata, millised reeglid kehtivad tugiisikutele ja sünnitajatele sünnitusmajades üle Eesti 

Tugiisik võib siseneda sünnitusosakonda alles negatiivse SARS-CoV-2 RNA analüüsi vastuse saabumise järgselt. Sünnituse tugiisiku testimine on tasuline teenus ja ta peab selle eest ise maksma. Aktsepteeritud on ka kuni 72 tunni jooksul enne saabumist võetud SARS-CoV-2 RNA analüüsi dokumenteeritud andmed. Kui selgub, et sünnitaja või tugiisik on SARS-CoV-2 RNA positiivse testitulemuse andnud, sünnitaja tugiisikut sünnitusosakonda ei lubata ja ta peab haiglast lahkuma.